Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde yerli ve milli yulaf çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.
Kırklareli'nde yerli ve milli yulaf çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Asilbeyli köyünde düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinde, bölge üretimine kazandırılan yerli ürünler hasat edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yerli ve milli tohumların bölge iklimine uyumu ve verim potansiyelinden duyulan memnuniyeti dile getirerek, yerli üretimi desteklemeye yönelik saha çalışmalarının kesintisiz devam edeceğini vurguladı.
Etkinliğe il müdürlüğü yetkilileri, teknik personel ve üreticiler katıldı.
- Türk Kızılayından, Orman İşletme Müdürü Karakaya'ya madalya
Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya'yı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Göç, gönüllü kan bağışı çalışmalarına sağladığı katkılardan dolayı Karakaya'ya Türk Kızılay Kan Bağışı Madalyası ve teşekkür belgesi takdim etti.
Göç, desteklerinden dolayı Karakaya ve orman işletme müdürlüğü personeline teşekkürlerini iletti.
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