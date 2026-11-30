Kırklareli'nde eğitime bir günlük kar engeli
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 30 Kasım Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildi.
Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 30 Kasım Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildi.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı oluşabilecek buzlanma nedeniyle ilçede 30 Kasım 2026 Pazartesi günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, Kofçaz’daki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
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