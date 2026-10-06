Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı
Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.
Kırklareli'nde İl Encümeni Toplantısı yapıldı.
Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantıda, il genelinde yürütülen ve planlanan çalışmalar değerlendirilerek gündem maddeleri karara bağlandı.
Vali Turan, kentin kalkınması için ortak akılla çalıştıklarını vurguladı.
Alınan kararların Kırklareli'ne ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Turan, encümen üyelerine çalışmalarında başarı diledi.
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