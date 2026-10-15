Kırklareli'nde küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışması yapıldı
Pehlivanköy ilçesinde küçükbaş hayvancılık işletmelerinde teknik kontrol, kimliklendirme ve aşılama çalışmaları gerçekleştirildi.
Pehlivanköy ilçesinde küçükbaş hayvancılık işletmelerinde teknik kontrol, kimliklendirme ve aşılama çalışmaları gerçekleştirildi.
Pehlivanköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında, ilçede faaliyet gösteren hayvancılık işletmeleri ziyaret edildi.
Ekiplerce işletmelerde teknik incelemeler yapılırken, hayvanların sağlık durumları kontrol edilerek kimliklendirme ve düzenli aşılama uygulamaları gerçekleştirildi.
Hayvan sağlığının korunması, salgın hastalıkların önüne geçilmesi ve kayıt sisteminin güncel tutulması amacıyla yürütülen saha çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.