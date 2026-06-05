Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde Kur'an kursları yıl sonu şenliği düzenlendi

        Kırklareli'nde Kur'an kursları yıl sonu şenliği düzenlendi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubu Kur'an kursları öğrencileri için düzenlenen yıl sonu şenliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 13:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde Kur'an kursları yıl sonu şenliği düzenlendi

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubu Kur'an kursları öğrencileri için düzenlenen yıl sonu şenliğine katıldı.

        Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programa, Vali Turan'ın eşi Nihal Turan ve İl Müftüsü Yusuf Eviş ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Vali Turan, programda yaptığı konuşmada, çocukların milletin en kıymetli emaneti olduğunu belirterek, küçük yaşlardan itibaren milli ve manevi değerlerle yetişen nesillerin güçlü Türkiye'nin teminatı olduğunu söyledi.

        Kur'an kurslarının, çocukların sadece dini bilgiler edinmelerine değil sevgi, saygı, paylaşma, yardımlaşma ve güzel ahlak gibi temel değerleri kazanmalarına da önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Turan, Türkiye Yüzyılının aynı zamanda değerlerin, ahlakın, merhametin ve güçlü aile yapısının yüzyılı olduğunu ifade etti.

        Konuşmaların ardından etkinlik alanını gezen Turan, çocuklarla sohbet etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Her bütçeye göre Bodrum
        Her bütçeye göre Bodrum
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı
        Kırklareli'nde Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı
        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı
        Kırklareli'nde Ceza İnfaz Personeli Günü kutlandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan'dan Dünya Çevre Günü mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan Dünya Çevre Günü mesajı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 27'si hükümlü 63 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 27'si hükümlü 63 kişi yakalandı