Kırklareli'nde Kur'an kursları yıl sonu şenliği düzenlendi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubu Kur'an kursları öğrencileri için düzenlenen yıl sonu şenliğine katıldı.



Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programa, Vali Turan'ın eşi Nihal Turan ve İl Müftüsü Yusuf Eviş ile öğrenciler ve aileleri katıldı.



Vali Turan, programda yaptığı konuşmada, çocukların milletin en kıymetli emaneti olduğunu belirterek, küçük yaşlardan itibaren milli ve manevi değerlerle yetişen nesillerin güçlü Türkiye'nin teminatı olduğunu söyledi.



Kur'an kurslarının, çocukların sadece dini bilgiler edinmelerine değil sevgi, saygı, paylaşma, yardımlaşma ve güzel ahlak gibi temel değerleri kazanmalarına da önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Turan, Türkiye Yüzyılının aynı zamanda değerlerin, ahlakın, merhametin ve güçlü aile yapısının yüzyılı olduğunu ifade etti.



Konuşmaların ardından etkinlik alanını gezen Turan, çocuklarla sohbet etti.







