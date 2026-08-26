Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 22:26 Güncelleme:
        Kırklareli'nde otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        8 Kasım Mahallesi Millet Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        Rojin Kabaiş dosyasında yeni gelişme
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        CHP'de o isimlere ihraç talebi
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Meta 16,7 milyar dolar ödeyecek!
        Oosterwolde için imza an meselesi!
        Oosterwolde için imza an meselesi!
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        G.Saray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!
        G.Saray'dan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi!
        Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Ağustos 2026 haberleri
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        İptal mi, değil mi? Kafa karıştırdılar
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması

        Benzer Haberler

        Kırklareli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi k...
        Kırklareli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi k...
        Kırklareli'nde ailelere yönelik Aile Yaşam Becerileri semineri düzenlendi
        Kırklareli'nde ailelere yönelik Aile Yaşam Becerileri semineri düzenlendi
        Kendi kurduğu otağında Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü kutladı
        Kendi kurduğu otağında Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü kutladı
        DKMP Bölge Müdürü Ulu, İğneada Longoz Ormanlarında incelemede bulundu
        DKMP Bölge Müdürü Ulu, İğneada Longoz Ormanlarında incelemede bulundu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Okul koridorlarında başlayan çim hokeyi serüveni Türkiye şampiyonluğuna uza...
        Okul koridorlarında başlayan çim hokeyi serüveni Türkiye şampiyonluğuna uza...