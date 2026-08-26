Kırklareli'nde otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

8 Kasım Mahallesi Millet Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile SUV tipi araç çarpıştı.

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