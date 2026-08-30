Kırklareli'nde park halindeki araçlara taşla zarar veren 3 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki araçlara taşla zarar verdiği öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 30.08.2026 - 11:27 Güncelleme:
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki araçlara taşla zarar verdiği öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kocasinan Mahallesi'nde otoparkta bulunan bazı araçların camlarının kırık olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ