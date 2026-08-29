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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaymakam Balaban, Devlet Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Ahmet Refik Altıntaş'ın ailesiyle bir araya geldi.

        Aile bireyleriyle bir süre sohbet ederek devletin her zaman yanlarında olduğunu belirten Balaban, vatanın korunması için canlarını feda eden şehitlerin ve gazilerin emanetlerinin baş tacı olduğunu vurguladı.

        Ziyarette, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

        - İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeline eğitim verildi

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeline yönelik Aile Eğitim Programı düzenlendi.

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        İl Müdürlüğü Eğitim Biriminin koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara, "Aile İçi İletişimin Temel Unsurları", "Problem Çözme Becerilerinin Kazanılması", "Etkin ve Yetkin Ebeveynlik" ve "Yaşam Boyu Değişen Rollere Uyum" başlıklarında bilgi verildi.

        Yetkililer, aile kurumunu güçlendirmeyi hedefleyen bu tür eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının düzenli olarak sürdürüleceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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