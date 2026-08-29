Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde devam eden hasat sezonu dolayısıyla biçerdöver denetimlerini sürdürüyor.

Ayrıca süreç içerisinde sağlık tesislerinin dikkat etmesi gereken hususlar üzerinde durularak katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda, EKİP-EKOBS entegrasyon süreci, veri girişi ve takip işlemleri ile uygulamada karşılaşılan hususlar ele alındı.

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