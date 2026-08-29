Kırklareli'nde tarla günü etkinliği düzenlendi

Çerezlik kabak üretiminde yöreye uygun çeşitlerin yaygınlaştırılmasının ve üreticilerin alternatif ürünlerle buluşturulmasının hedeflendiği program, çiftçilerin görüş ve değerlendirmelerinin alınmasıyla tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı teknik personeli tarafından katılımcılara çeşitlerin gelişimi, verim ve kalite özellikleri hakkında bilgi verildi.

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