Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde tarla günü etkinliği düzenlendi

        Kırklareli'nde tarla günü etkinliği düzenlendi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyünde, çerezlik kabak çekirdeğinde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla tarla günü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Kırklareli'nde tarla günü etkinliği düzenlendi

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyünde, çerezlik kabak çekirdeğinde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla tarla günü etkinliği düzenlendi.

        Bölgede yürütülen demonstrasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen "Mertbey" ve "Aday" kabak çeşitleri incelendi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı teknik personeli tarafından katılımcılara çeşitlerin gelişimi, verim ve kalite özellikleri hakkında bilgi verildi.

        Çerezlik kabak üretiminde yöreye uygun çeşitlerin yaygınlaştırılmasının ve üreticilerin alternatif ürünlerle buluşturulmasının hedeflendiği program, çiftçilerin görüş ve değerlendirmelerinin alınmasıyla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak
        İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Rafael Leao, G.Saray için geliyor!
        Rafael Leao, G.Saray için geliyor!
        Anne sevgisi engel tanımadı: Önce kilo verdi, sonra böbreğini verdi
        Anne sevgisi engel tanımadı: Önce kilo verdi, sonra böbreğini verdi
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Adadan adaya yürüyorlar
        Adadan adaya yürüyorlar
        Güzellik merkezinde skandal!
        Güzellik merkezinde skandal!
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        130 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı
        130 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı
        "Tarihin en büyük petrol anlaşmasını yaptık"
        "Tarihin en büyük petrol anlaşmasını yaptık"
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"
        Dünyayı saran ‘jogging’ çılgınlığı nasıl başladı?
        Dünyayı saran ‘jogging’ çılgınlığı nasıl başladı?
        "Bu aşk partnerliği değil"
        "Bu aşk partnerliği değil"
        Yaz değil kış değil: Ne giyeceğiz?
        Yaz değil kış değil: Ne giyeceğiz?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Kırklareli'nde "17. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri" i...
        Kırklareli'nde "17. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağbozumu Şenlikleri" i...
        Babaeski'de hububat deposu alevlere teslim oldu
        Babaeski'de hububat deposu alevlere teslim oldu
        Kırklareli Bağ Bozumu Şenliği'nde coğrafi işaretli "hardaliye" ön plana çık...
        Kırklareli Bağ Bozumu Şenliği'nde coğrafi işaretli "hardaliye" ön plana çık...
        Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü