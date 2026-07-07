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        Kırklareli'nde sağlık personeline kurumsal iletişim eğitimi yapıldı

        Kırklareli Üniversitesince Lüleburgaz'da sağlık personeline kurumsal iletişim eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Kırklareli'nde sağlık personeline kurumsal iletişim eğitimi yapıldı

        Kırklareli Üniversitesince Lüleburgaz'da sağlık personeline kurumsal iletişim eğitimi düzenlendi.

        Eğitim, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde özel bir tıp merkezi personeline yönelik gerçekleştirildi.

        Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Mehmet Sali, eğitimde, kurumsal iletişimin temel kavramları, kurum kimliği, kurum imajı ve kurumsal itibar yönetimi, çalışan bağlılığı ve kurum kültürü, dış iletişim ve paydaş ilişkileri, medya ilişkileri, kriz iletişimi, dijital kurumsal iletişim ve sosyal medya yönetimi konuları hakkında bilgi verdi.

        Eğitimin ardından sağlık personeline katılım belgeleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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