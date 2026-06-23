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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde Sazlık Göleti'nin doluluk oranı yağışlarla arttı

        Kırklareli'nde Sazlık Göleti'nin doluluk oranı yağışlarla arttı

        Kırklareli'nde geçen yaz aylarında kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Sazlık Göleti'nin doluluk oranı yağışlarla yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Kırklareli'nde Sazlık Göleti'nin doluluk oranı yağışlarla arttı

        Kırklareli'nde geçen yaz aylarında kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Sazlık Göleti'nin doluluk oranı yağışlarla yükseldi.

        Merkeze bağlı İnece beldesinde bulunan gölet, geçen yaz döneminde yaşanan kuraklık ve yüksek hava sıcaklığı nedeniyle kuruma noktasına geldi.

        Bölgede etkili olan ilkbahar yağışlarının ardından göletin su seviyesi artmaya başladı.

        Göletin doluluk oranı yüzde 85 olarak ölçüldü.

        Çevrede besicilik yapan üreticiler hayvanların su ihtiyacını yeniden göletten karşılamaya başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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