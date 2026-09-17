Kırklareli'nde "Tercihin Ötesinde: Kendi Sesini Duymak" söyleşi düzenlendi

Kırklareli Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi, Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında "Tercihin Ötesinde: Kendi Sesini Duymak" konulu söyleşi düzenledi.

İstasyon Caddesi'nde açık alanda düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Seda Oktay, bireyin kendini tanıma süreci ve içsel farkındalık konularını ele aldı.

Oktay, söyleşide yaşam tercihlerinin bilinçli bir şekilde şekillendirilmesi, kişinin kendi sesini keşfetmesinin psikolojik iyi oluş üzerindeki olumlu etkileri ve karar verme süreçlerini belirleyen faktörler hakkında katılımcılara bilimsel veriler ışığında bilgi verdi.

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Üniversiteden yapılan açıklamada, Bilim İletişim Ofisi koordinasyonunda yürütülen Bilim Kafe etkinlikleriyle bilimsel bilginin toplumla buluşturulmasının ve farklı alanlarda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.