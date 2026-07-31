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        Kırklareli'nde tüm plajlarda bugün denize girilmesi yasaklandı

        Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Kırklareli'nde tüm plajlarda bugün denize girilmesi yasaklandı

        Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

        Demirköy ve Vize kaymakamlıklarınca yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kıyıköy ve İğneada beldelerindeki tüm plajlarda denize girilmesinin bugün yasaklandığı bildirildi.

        Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

        Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.

        Son bir haftada olumsuz hava koşulları dolayısıyla Demirköy ilçesinde 30 Temmuz Perşembe, Vize ilçesinde de 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde de yasaklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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