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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 09:16 Güncelleme:
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen fiziki ve teknik takip çalışmaları tamamlandı.

        Ekiplerce iki farklı dosya kapsamında kent merkezi ile Lüleburgaz ve Pınarhisar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 661,41 gram skunk, 28,5 gram sentetik kannabinoid, 2 ruhsatsız tabanca, 51 tabanca fişeği, uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 800 lira ele geçirildi.

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        Operasyonda gözaltına alınan K.G, A.G, S.B, K.G. ve K.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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