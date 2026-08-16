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        Kırklareli'nde Teknoloji Geliştirme Merkezi kurulacak

        Kırklareli'nde Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kurulması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Kırklareli'nde Teknoloji Geliştirme Merkezi kurulacak

        Kırklareli'nde Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kurulması için çalışma başlatıldı.

        Kırklareli Üniversitesi ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle kurulacak TEKMER'e ilişkin Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık ve Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan bir araya geldi.

        Ziyarette, özel sektör temsilcileri ile girişimcilerin de yer alması planlanan TEKMER projesine ilişkin ön görüşme yapıldı.

        Görüşmenin ardından TEKMER'in kurulacağı alanda incelemelerde bulunan Ak, Ilık ve Özsan, merkezin kentin girişimcilik, teknoloji, inovasyon ve üretim kapasitesine sağlayacağı katkılar üzerine görüştü.

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        Ilık, yaptığı açıklamada, TEKMER projesini hayata geçirecek olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Merkezin kentin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olacağını ifade eden Ilık, üniversitenin sahip olduğu akademik bilgi birikimi ile iş dünyasının tecrübesinin aynı çatı altında buluşturulacağını kaydetti.

        Genç girişimcilerin, yenilikçi fikirleri olan öğrencilerin ve teknoloji odaklı işletmelerin destekleneceğini aktaran Ilık, şunları kaydetti:

        "Fikirlerin projeye, projelerin de üretime dönüşmesi açısından TEKMER önemli bir rol üstlenecektir. Üniversite ile iş dünyası arasındaki iş birliğini güçlendirecek merkezin, Kırklareli'nde girişimcilik kültürünün gelişmesine, yeni iş fikirlerinin desteklenmesine ve katma değerli üretimin artırılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Projenin Kırklareli'ne hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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