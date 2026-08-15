Pınarhisar'da yol yapım ve kavşak düzenleme çalışmaları

Pınarhisar'da, yol yapım ve kavşak ile çevre düzenleme çalışması başlatıldı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Camiikebir Mahallesi Hisarlar Sokak hastane ulaşım ve ambulans güzergahında devam eden çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Talay, açıklamasında, hastaneye ulaşımın sağlandığı ve ambulans güzergahı olarak kullanılan bölgede trafik akışını daha düzenli ve güvenli hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kavşak alanında çevre düzenlemesi de yapacaklarını aktaran Talay, şunları kaydetti:

"Çalışmalar kapsamında bölgede trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesini hedeflerken, kavşak içerisinde yer alan yaklaşık 210 metrekarelik alanda da çevre düzenlemesi yapmayı planlıyoruz. Ayrıca hastanemize gelen vatandaşlarımızın kısa süreli dinlenebileceği, bölgeye değer katacak yeşil alan ve oturma alanları oluşturacağız. Hem ulaşım güvenliğini artıran hem de kent estetiğine katkı sunan düzenlemelerle Pınarhisar’ı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz."