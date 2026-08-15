Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, ilçede açılan yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

İlçe Müftü Vekili Tahir Burak Albayrak'ın da eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Balaban, kurslarda eğitim gören öğrenciler ve din görevlileriyle bir araya geldi.

Eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyerek müfredat ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Balaban, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere derslerinde ve eğitim hayatlarında başarılar dileyen Balaban, kurs öğreticilerine de gayretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

- "Hoş Geldin Bebek" projesi

Kırklareli'nin Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.

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Belediye Başkanı Özalp, ilçede ikamet eden ve ailelerin mutluluğuna ortak olduğu ziyaretlerde yeni doğan bebeklere sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

Ziyaretlerde ailelerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Özalp, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçedeki tüm vatandaşların her anında yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirtti.