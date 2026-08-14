Kırklareli Valisi Turan, AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Ziyarette kurum personeliyle de görüşen Turan, afet ve acil durumlarda yürütülen çalışmalarda özveri ve fedakarlık gösteren personele teşekkür etti.

Vali Turan, ziyarette İl Müdürlüğü görevine atanan Tuncer Avcı ile bir araya geldi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünü ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.