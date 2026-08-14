Kırklareli Valisi Turan, AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünü ziyaret etti.
Giriş: 14.08.2026 - 09:52 Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünü ziyaret etti.
Vali Turan, ziyarette İl Müdürlüğü görevine atanan Tuncer Avcı ile bir araya geldi.
Avcı'ya yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Turan, çalışmalarında başarı temenni etti.
Ziyarette kurum personeliyle de görüşen Turan, afet ve acil durumlarda yürütülen çalışmalarda özveri ve fedakarlık gösteren personele teşekkür etti.
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