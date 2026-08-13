Trakya'da geçen ay 4 bin 220 konut satıldı

Tekirdağ'da 3 bin 306 konut satılırken, 498 konut satışı ile Edirne ve 416 konut ile Kırklareli takip etti.

Bölge illeri arasında en fazla konut satışının yapıldığı il Tekirdağ oldu.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da temmuz ayında 4 bin 220 konutun satışı gerçekleştirildi.

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