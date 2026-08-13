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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Trakya'da geçen ay 4 bin 220 konut satıldı

        Trakya'da geçen ay 4 bin 220 konut satıldı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da temmuz ayında 4 bin 220 konutun satışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Trakya'da geçen ay 4 bin 220 konut satıldı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da temmuz ayında 4 bin 220 konutun satışı gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

        Bölge illeri arasında en fazla konut satışının yapıldığı il Tekirdağ oldu.

        Tekirdağ'da 3 bin 306 konut satılırken, 498 konut satışı ile Edirne ve 416 konut ile Kırklareli takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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