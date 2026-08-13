Kırklareli Ticaret Borsası başkan adayı Murat Acar adaylığını açıkladı

Kırklareli iş insanı Murat Acar, Kırklareli Ticaret Borsası başkan adaylığını açıkladı.

Acar, bir restoranda düzenlenen toplantıda, 2010 yılından bu yana kaba yem üretimi ve tedariki alanında faaliyet gösterdiğini söyledi.

Trakya başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok iline hammadde ile kaba yem tedariki sağladığını ifade eden Acar, istihdama ve ülke ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.

Birçok sivil toplum ve oda organlarında görevlerde bulunduğunu ifade eden Acar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde 12 yıldır aktif sorumluluk üstlendiğini dile getirdi.

Acar, borsaya yenilikçi bir vizyon kazandırmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Yeni dönemde edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi genç, dinamik, kendi sektöründe kendisini kanıtlamış meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte Kırklareli Ticaret Borsası'na aktarmayı hedefliyoruz.

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Amacımız, borsamızı layık olduğu üst düzey standartlara taşıyarak üyelerine hizmet eden, sorunlarını çözen, ihtiyaçlarını karşılayan ve Kırklareli'ne yakışan bir kurum haline dönüştürmektir. Bu doğrultuda Kırklareli Ticaret Borsası yönetim kurulu başkan adayıyım. Tüm üyelerimizin desteklerini bekliyor, yeni dönemin Kırklarelimiz için hayırlı olmasını diliyorum."