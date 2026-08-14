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        Kırklareli Valisi Turan, Kıbrıs gazisini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazisi Ramadan Yaka'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 09:23 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan, Kıbrıs gazisini ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazisi Ramadan Yaka'yı ziyaret etti.

        Vali Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş'ın da eşlik ettiği ziyarette, gazi Ramadan Yaka ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

        Yaka'ya sağlıklı ve huzurlu ömür dileyen Turan, vatanın birliği ve bütünlüğü uğruna gösterdiği fedakarlıklardan dolayı teşekkür etti.

        Turan, aziz şehitlerin emanetleri ile kahraman gazilerin milletin baş tacı olduğunu belirterek, devletin tüm imkanlarıyla her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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