Kırklareli'nden kısa kısa

Toplantıda, ilçe genelinde düzenlenecek tören ve etkinliklerin programı görüşülerek kurumlar arası koordinasyon ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Kaymakam Balaban'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir de eşlik etti.

Balaban, onarım çalışmalarının ardından okulların daha modern ve ihtiyaca uygun eğitim ortamlarına kavuşturulacağını kaydetti.

Eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesinin, öğrencilerin daha güvenli, sağlıklı ve nitelikli ortamlarda eğitim görmeleri açısından önem taşıdığını belirten Balaban, çalışmaların yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan titizlikle tamamlanması gerektiğini söyledi.

Kaymakam Balaban, Vize Halk Eğitimi Merkezi, Atatürk Ortaokulu ve Adalet Erez İlkokulunu ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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