Demirköy'de doğalgaz altyapı çalışmaları değerlendirildi

Yürütülen projelerin ilçenin gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Gün, en kısa sürede çalışmaları tamamen bitirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Recep Gün, belediye binasında GAZDAŞ Grup Başkanı Fuat Celepci ve GAZDAŞ Yatırımlar Direktörü Sinan Temur ile bir araya geldi.

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