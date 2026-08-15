Kırklareli'nde Kırsal Kalkınma Yatırım Programı proje başvuruları değerlendirildi
Kırklareli'nde, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 2026 yılı proje başvurularını değerlendirmek üzere İl Proje Değerlendirme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.
Giriş: 15.08.2026 - 10:51 Güncelleme:
Kırklareli'nde, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 2026 yılı proje başvurularını değerlendirmek üzere İl Proje Değerlendirme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilgili kurum müdürleri ve komisyon üyeleri katıldı.
Toplantıda, program kapsamında sunulan projelerin inceleme ve değerlendirme çalışmaları tamamlandı.
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