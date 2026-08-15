Kırklareli'nde Kırsal Kalkınma Yatırım Programı proje başvuruları değerlendirildi

Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya ilgili kurum müdürleri ve komisyon üyeleri katıldı.

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