Kırklareli'nde Ailenin Korunması ve Güçlenmesi İl Eylem Planı Toplantısı yapıldı

Aile, çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engelli bireylere yönelik yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, uygulamaların güçlü yönleri, geliştirilmesi gereken alanlar ve gelecek döneme ilişkin yol haritası görüşüldü.

Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 2026 yılının ilk yarısında İl Eylem Planı kapsamında yürütülen faaliyetler ve ulaşılan hedefler değerlendirildi.

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