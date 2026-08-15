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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Lüleburgaz'da seyir halindeki motosiklette çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz'da seyir halindeki motosiklette çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeyken yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Lüleburgaz'da seyir halindeki motosiklette çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeyken yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

        Salih O. idaresindeki 39 ADJ 253 plakalı motosiklet, eski itfaiye binası önünden terminal istikametine seyrettiği sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Sürücü motosikletten çıkan alevleri görerek, motosikleti durdurdu. Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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