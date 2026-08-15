Lüleburgaz'da seyir halindeki motosiklette çıkan yangın söndürüldü

Salih O. idaresindeki 39 ADJ 253 plakalı motosiklet, eski itfaiye binası önünden terminal istikametine seyrettiği sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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