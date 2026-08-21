Kırklareli'nde "Yaşlı Bakımı ve Ekonomisi Projesi" istişare toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ayhan Tosunoğlu, Başhemşire Işıl Esen, İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Zafer Er, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yeliz Mercan ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Deniz Ezgi Bitek katıldı.

Toplantıda ayrıca, yaşlıların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik sürdürülebilir ve kapsamlı projelerin geliştirilmesine ilişkin karar alındı.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ın başkanlığında Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaşlıların bakım süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile yaşlı bakımı ve palyatif bakım konuları görüşüldü.

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