Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Türkiye Maarif Vakfı Sırbistan Ülke Temsilcisi Abdullah Gülçimen'i ziyaret etti.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette KLÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Berna Ak Bingül de hazır bulundu.



Görüşmede, yükseköğretimde uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Türkiye ile Sırbistan arasındaki akademik ve kültürel iş birliği imkanları ele alındı.



Öğrenci ve akademisyen hareketliliği, ortak eğitim faaliyetleri ile Türk dünyası ve Balkanlar ekseninde geliştirilebilecek projeler üzerine görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Prof. Dr. Berna Ak Bingül de KLÜ'nün uluslararasılaşma çalışmaları, yürütülen projeler ve uluslararası akademik iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



- Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı Değerlendirme Toplantısı yapıldı



Kırklareli'nde, sağlık yöneticilerinin katılımıyla Kemoterapi İlaç Hazırlama Hizmet Alımı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda düzenlenen toplantı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yapıldı.



Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hizmet süreçlerinin ele alındığı toplantıya, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile hastane yöneticileri katıldı.



Toplantıda, yarı otomatik kemoterapi ilaç hazırlama hizmet alımına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.







