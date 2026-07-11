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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Yenice köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Yenice köyünü ziyaret etti.

        Kaymakam Özderin, İl Özel İdaresi ve Pınarhisar Köylere Hizmet Götürme Birliği yatırım programı kapsamında devam eden doğal arıtma ve foseptik çalışmalarını takip etti.

        Çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Özderin, personele çalışmalarında başarı diledi.

        - Altyapı çalışmaları

        Kırklareli'de altyapı çalışmaları devam ediyor.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Karahıdır Mahallesi Edirne Caddesi'nde devam eden şebeke hattı yenileme çalışmalarını inceledi.

        Ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Bulut, konuşmasında, kentin içme suyu altyapısında yıllardır kullanılan ve insan sağlığı için ciddi riskler oluşturan eski boruların tamamen değiştirileceğini söyledi.

        Mevcut boruların halk sağlığını tehdit ederek kanserojen madde içerdiğini ifade eden Bulut, sağlıklı suyu vatandaşlara kazandırmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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