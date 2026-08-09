Kırklareli'ne Engelli ve Yaşlı Aktif Yaşam Merkezleri kazandırılıyor

Kırklareli Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında "Engelli Aktif Yaşam ve Nefes Merkezi" ile "Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi" projelerinin protokolü imzalandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen protokol imza törenine katılan Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, projelerin kent için hayırlı olmasını diledi.



Bulut, Engelli Aktif Yaşam ve Nefes Merkezi ile engelli ailelerine destek olmayı, Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi ile de yaşlıların sosyalleşebileceği alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.



Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bulut, projelere sağladıkları desteklerden dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Taha Kürşad Sezen'e teşekkür etti.



Bulut, söz konusu merkezlerin temellerinin sonbaharda atılacağını ve inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını bildirdi.

