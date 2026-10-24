Kızılay heyetinden Kırklareli Valisi Turan'a ziyaret
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanı Volkan Göç ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türk Kızılay Kırklareli İl Merkezi Başkanı Volkan Göç ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
Göç, ziyarette Türk Kızılayın "81 ilde 81 Aşevi Projesi" kapsamında Vali Turan'a bilgi verdi.
Proje kapsamında kurulacak aşevi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılacağını ifade eden Göç, ihtiyaç sahibi vatandaşın her zaman yanınlarında olduklarını belirtti.
Vali Turan da projenin dayanışma ve paylaşma kültürünün önemli bir yansıması olduğunu ifade ederek, Türk Kızılay yönetimine çalışmalarında başarı ve kolaylık diledi.
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