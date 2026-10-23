Babaeski'de meme kanserine farkındalık için pembe balonlar uçuruldu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte pembe balonlar gökyüzüne bırakılarak, erken teşhis ve düzenli taramanın önemine dikkat çekildi.

Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce 131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla "Pembe Ekim" etkinliği düzenlendi. Yeni sağlık kompleksi önünde gerçekleştirilen programa katılan kadınlar, pembe kıyafet ve kurdelelerle farkındalık mesajı verdi. "Meme kanseri taramanızı yaptırdınız mı" yazılı pankartın açıldığı etkinlikte, kadınların sağlık kontrollerini ihmal etmemesi ve düzenli taramalarını yaptırması gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla ellerindeki pembe balonları gökyüzüne bıraktı. Pembe yürüyüş, kurdele dağıtımı ve kalpli çerçevede fotoğraf çekiminin gerçekleştirildiği programda çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlik kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda meme kanserine ilişkin eğitim de verildi.

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Programla meme kanseri konusunda toplumsal farkındalığın artırılması, kadınların taramalara katılımının teşvik edilmesi ve erken teşhisin öneminin anlatılmasının amaçlandığı belirtildi.