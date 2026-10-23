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        Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

        Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

        Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarı yayımladığı kentte sabah saatlerinde hafif şekilde etkili olan yağış, şiddetini artırdı.

        Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı mekanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

        Polis ve belediye ekipleri, kavşaklarda ve ana arterlerde önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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