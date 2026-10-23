Kırklareli'nde KPSS Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Toplantıya, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Bucurgat, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Serpil Ünsal, Üniversite Genel Sekreteri Ahmet Şimşek ile İl Jandarma Komutanlığı temsilcileri Astsubay Başçavuş Nevzat Altuncan ve Teğmen Merve Nur Tahancı katıldı.

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