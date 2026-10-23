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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kofçaz'da çiftçilere kuraklığa dayanıklı kaba yem tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 08:55 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kofçaz'da çiftçilere kuraklığa dayanıklı kaba yem tohumu dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan "Kaliteli Kaba Yem Üretiminin Artırılması ve Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında kaba yem tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

        Kofçaz Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen törende, 44 çiftçiye 4 ton 475 kilogram kaba yem tohumu teslim edildi.

        Törene, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü de katılarak, üreticilere hayırlı olmasını diledi.

        - Telli Terbiye Sistemli Bağ Tesisi Malzeme Alımı Projesi

        Kırklareli'nde üreticilere telli terbiye sistemli bağ tesisi malzeme desteği verildi.

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        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi işbirliğinde yürütülen Telli Terbiye Sistemli Bağ Tesisi Malzeme Alımı Projesi kapsamında temin edilen malzemelerin teslim töreni yapıldı.

        Törende, 7 üreticiye 30 dekar alanda kullanılmak üzere malzemeler teslim edildi.

        - Gıda işletmeleri denetlendi

        Vize ilçesinde gıda satışı ve üretimi yapan işletmeler denetlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        İlgili kanun ve mevzuat kapsamında yapılan kontrollerde, işletmelerin hijyen koşulları, gıdaların son tüketim tarihleri ve muhafaza şartları incelendi.

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        Ekiplerin halk sağlığının korunmasına yönelik düzenli denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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