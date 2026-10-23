Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi
Kırklareli Taşımalı Eğitim Denetim Komisyonunca okul servislerini denetledi.
Kırklareli Taşımalı Eğitim Denetim Komisyonunca okul servislerini denetledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ün de katıldığı denetimlerde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri servis araçları, şoförler ve rehber personelin ilgili mevzuata uygunluğunu kontrol etti.
Ayrıca okul servislerindeki emniyet kemerleri kontrol edildi, öğrencilerin araçlara güvenli şekilde binip inmeleri konusunda rehber personele bilgi verildi.
Altınöz, taşımalı eğitimde öğrencilerin güvenliğinin sağlanması için denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.
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