Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ün de katıldığı denetimlerde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri servis araçları, şoförler ve rehber personelin ilgili mevzuata uygunluğunu kontrol etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.