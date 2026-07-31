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        Lüleburgaz'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Lüleburgaz'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Edirne Bayırı mevkisinde C.K. yönetimindeki 22 BC 556 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tırın dorsesinden yola dökülen asfalt ise ekipler tarafından temizlendi.

        Kaza nedeniyle yolun tek şeridi geçici süreyle araç trafiğine kapanırken, devrilen tırın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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