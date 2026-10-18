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        Toç Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanlığına Hasan Gürsoy seçildi

        Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Kırklareli Şubesinin 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Toç Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanlığına Hasan Gürsoy seçildi

        Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Kırklareli Şubesinin 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kırklareli Ticaret Borsasında düzenlenen genel kurulda, gelir ve gider raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından​​​​​​​ seçime geçildi.

        Tek liste ile gidilen ve 82 delegeden 66'sının oy kullandığı seçimde, Toç Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanlığına Hasan Gürsoy seçildi.

        Seçimin ardından konuşma yapan Gürsoy, katılım sağlayan ve destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, yeni dönemde de çalışanların hak ve menfaatleri doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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        Genel kurula, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakahya, Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar ve sendika üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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