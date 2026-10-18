Genel kurula, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakahya, Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar ve sendika üyeleri katıldı.

Seçimin ardından konuşma yapan Gürsoy, katılım sağlayan ve destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, yeni dönemde de çalışanların hak ve menfaatleri doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Tek liste ile gidilen ve 82 delegeden 66'sının oy kullandığı seçimde, Toç Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanlığına Hasan Gürsoy seçildi.

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