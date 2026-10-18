İlk şampiyonasında Türkiye ikincisi olan halterci Ravza Nur'un hedefleri büyük

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında halterle tanışan 14 yaşındaki Ravza Nur Demircan, katıldığı ilk şampiyonada Türkiye ikincisi oldu.

İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Projesi kapsamında antrenör Ayşegül Sekmen ile tanışan Ravza Nur, antrenörünün yönlendirmesiyle haltere başladı.

Yoğun bir antrenman sürecinin ardından Ravza Nur Demircan, nisanda Ankara'da düzenlenen Minikler Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda ikinci olma başarısı gösterdi.

Ravza Nur Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörünün yeteneğini fark ederek kendisini halter antrenmanına davet ettiğini söyledi.

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Spora başlamak için annesinden izin aldığını belirten Ravza Nur, şöyle konuştu:

"İlk başta anneme 'Gidebilir miyim?' diye sordum. Annem 'Yapamazsın, onlar çok ağır kilo kaldırıyor.' dedi. Biraz ısrar ettikten sonra izin verdi. Antrenmanlara başlayınca hocayı ve sporu çok sevdim. Halter sayesinde daha güçlü olmayı, esneklik ve öz güven kazanmayı öğrendim. Büyük hedeflerim var, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece elde etmek istiyorum."

- "Ravza Nur bu alanda bir ilk olma potansiyeline sahip"

Halter antrenörü Ayşegül Sekmen de Ravza Nur ile okullarda yürütülen proje kapsamında tanıştıklarını belirtti.

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Ravza Nur'un sporla birlikte hem fiziksel hem de sosyal açıdan önemli değişim yaşadığını ifade eden Sekmen, sporcusuyla büyük başarılara imza atacaklarına inandığını dile getirdi.

Sporcusunu erken yaşta ağır yüklerin altına sokmadan, oyun ve teknik ağırlıklı antrenman programıyla yıldızlar kategorisine hazırladıklarını belirten Sekmen, yıl sonunda düzenlenecek şampiyonaya odaklandıklarını kaydetti.

Ravza Nur'un spora başlamadan önce içine kapanık bir çocuk olduğunu anlatan Ayşegül Sekmen, şunları kaydetti:

"Spora başladıktan sonra topluma ve arkadaş çevresine karşı çekingenliğini attı, öz güven kazandı. Kendisi bir yıldır sporcu ve profesyonelleşme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ravza Nur bu alanda bir ilk olma potansiyeline sahip. Fiziksel gelişimini, esnekliğini ve sıçrama kabiliyetini sistemli antrenmanlarla destekledik. Sakatlık yaşanmadığı takdirde önümüzdeki yıl milli takımda yer alacağını düşünüyoruz. Asıl hedefimiz, onun milli takıma seçilerek ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmesi ve başarılı bir sporcu olarak geleceğini inşa etmesi."