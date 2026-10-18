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        Kırklareli Valisi Turan, İlahiyat Fakültesi heyetini makamında kabul etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Nevzat Erkan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 07:52 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan, İlahiyat Fakültesi heyetini makamında kabul etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Nevzat Erkan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

        Ziyarette, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eser Aksu, İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muzaffer Kılıç ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bilal Yamak yer aldı.

        Vali Turan, dekanlık görevine getirilen Prof. Dr. Nevzat Erkan'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı diledi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

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