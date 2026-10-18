Kırklareli Valisi Turan, İlahiyat Fakültesi heyetini makamında kabul etti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarette, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eser Aksu, İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muzaffer Kılıç ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bilal Yamak yer aldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Nevzat Erkan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

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