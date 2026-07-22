Trakya'da geçen ay 4 bin 376 konut satıldı
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da haziran ayında 4 bin 376 konutun satışı gerçekleştirildi.
Giriş: 22.07.2026 - 09:50 Güncelleme:
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da haziran ayında 4 bin 376 konutun satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 3 bin 354, Kırklareli'nde 443, Edirne'de ise 579 konutun satışı gerçekleşti.
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