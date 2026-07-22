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        Trakya'da geçen ay 4 bin 376 konut satıldı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da haziran ayında 4 bin 376 konutun satışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Trakya'da geçen ay 4 bin 376 konut satıldı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da haziran ayında 4 bin 376 konutun satışı gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

        Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

        Tekirdağ'da 3 bin 354, Kırklareli'nde 443, Edirne'de ise 579 konutun satışı gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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