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        İnternet tarayıcılarına kaydedilen parolalar siber saldırılarda risk oluşturuyor

        UFUK ERTOP - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Ali Aydın, internet tarayıcılarına kaydedilen parolalar ile çerezlerin siber saldırılarda kullanıcı hesaplarına erişim amacıyla kullanılabileceğine dikkati çekerek, bu verilerin düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 11:03 Güncelleme:
        İnternet tarayıcılarına kaydedilen parolalar siber saldırılarda risk oluşturuyor

        UFUK ERTOP - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Ali Aydın, internet tarayıcılarına kaydedilen parolalar ile çerezlerin siber saldırılarda kullanıcı hesaplarına erişim amacıyla kullanılabileceğine dikkati çekerek, bu verilerin düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini söyledi.

        Bir programa katılmak üzere Kırklareli'ne gelen Aydın, AA muhabirine, internet tarayıcılarının kullanıcıların parolalarını tekrar girmemesi amacıyla sunduğu kaydetme özelliğinin önemli güvenlik riskleri taşıdığını vurguladı.

        İnternet sitelerindeki çerezlerin mümkün olduğunca kabul edilmemesini öneren Aydın, "Bilgisayar üzerinden veriye ya da bir sisteme erişirken bazen bilgisayarlar üzerindeki arama motoru parolalarımızı defaatle girmememiz için kaydetme seçeneği sunar. Bu yapılmamalı çünkü bunlar çerezlere yazılıyor. Bu güzel bir özellik ama herhangi bir saldırıda hacklendiği zaman bu oturumlar üzerinden sistemlere giriliyor. Bu nedenle çerezlerin periyodik olarak temizlenmesi son derece kritik." diye konuştu.

        Aydın, veri ve dosyaların korunması ile sistemlere güvenli erişim için iki aşamalı doğrulama yönteminin kullanılması gerektiğini belirtti.

        Ortak internet ağlarının kişisel verilerin güvenliği açısından önemli riskler taşıdığını ifade eden Aydın, bu ağlar üzerinden mobil bankacılık ve e-Devlet gibi kişisel bilgilerin bulunduğu sistemlere girilmemesi gerektiğini söyledi.

        Sosyal ağların saldırganlar açısından adeta bir el kitabı niteliği taşıdığını dile getiren Aydın, sistemlere girişte kolay tahmin edilemeyecek parolaların tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

        Aydın, parolaların en az 10 karakterden oluşması, noktalama işareti, rakam, büyük ve küçük harf içermesi gerektiğini dile getirdi.

        - "Face ID ve parmak izi kişisel güvenlik açısından avantaj, siber istihbarat açısından soru işareti"

        Teknolojik gelişmelerle birlikte cep telefonu, bilgisayar ve tabletlere güvenlik amacıyla parola konulması gerektiğini belirten Aydın, biyometrik verilerle giriş yöntemlerinin de giderek yaygınlaştığını anlattı.

        Yüz tanıma ve parmak iziyle giriş yöntemlerinin cihazlara kolay erişim sağladığına dikkati çeken Aydın, şu bilgileri paylaştı:

        "Parola yerine Face ID kullanılması güvenlik önlemi açısından bir fırsat. Ancak uygulama size ait değilse üretici yüzünüzü ve parmak izinizi toplamış oluyor. Face ID ve parmak izi kişisel güvenlik açısından avantaj, siber istihbarat açısından ise soru işareti.

        Son kullanıcı açısından bu yöntemler güvenlik amacıyla kullanılabilir ancak mümkünse güçlü parolaların tercih edilmesini öneriyorum. Biyometrik verilerle giriş yöntemleri güvenlik açısından kullanılmaya devam edecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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