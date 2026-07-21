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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde tır ile göçmen kaçakçılığı yaparken yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde tır ile göçmen kaçakçılığı yaparken yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


        İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheli Ş.B. ile yabancı uyruklu F.N, adliyeye sevk edildi.


        Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki şüpheli, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.


        - Olay


        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 34 DSS 992 plakalı tırın sürücüsüne "dur" ihtarında bulunmuş, Kapaklı köyü yakınlarında durdurulan tırın dorsesinde 34 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiş, tır sürücüsü Ş.B. ile yabancı uyruklu F.N. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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