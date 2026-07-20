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        Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak etkili oldu

        Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 22:00 Güncelleme:
        Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak etkili oldu

        Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.


        Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yağışla yerini serin havaya bıraktı. Hava sıcaklığı yağış sonrası 33 dereceden 22 dereceye düştü.


        Etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar bina girişlerine sığınarak havanın düzelmesini bekledi.


        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un Atatürk Mahallesi'ndeki Şehit Anıl Yalap Parkı'nda düzenleyeceği "Halk buluşması" etkinliğine gelen vatandaşlar da yağış nedeniyle kapalı alanlara sığındı.


        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. 


        Yağışın hafta boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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