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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Eda Kumaş, Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Eda Kumaş, Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

        Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kumaş'a yeni görevinde başarı diledi.

        Kırklareli'nin insan odaklı hizmet anlayışını daha da ileriye taşıyacak her çalışmada iş birliği içerisinde olmaktan mutluluk duyacaklarını belirten Bulut, kentin huzuru ve refahı için ortak çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

        - Belediye Başkanı Bulut, altyapı çalışmalarını inceledi

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kent genelinde sürdürülen altyapı çalışmalarını inceledi.

        Bademlik Mahallesi'nde devam eden içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısı yenileme çalışmalarını denetleyen Bulut, yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

        Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Bulut, sağlam bir altyapı ve güçlü bir kent hedefiyle gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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