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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Cumhuriyet Savcısı Tayyip Aytekin'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Cumhuriyet Savcısı Tayyip Aytekin'i ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Balaban ziyarette Savcı Aytekin'e yeni görevinde başarılar diledi.

        Aytekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Balaban'a teşekkür etti.

        - Demirköy'de "kahverengi kokarca"ya karşı biyolojik mücadele

        Demirköy ilçesinde, tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında biyolojik yöntemler devreye alındı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünce laboratuvar ortamında üretilen "Trissolcus japonicus" adlı yumurta parazitoidleri, ilçeye getirilerek doğaya salındı.

        Teknik personel tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Demirköy'ün Hamdibey Mahallesi'ndeki bahçeler ve İğneada Longoz Fidanlığı'nın da aralarında bulunduğu 4 farklı noktada, 26 tüp içerisinde toplam 728 parazitoid doğaya bırakıldı.

        Zararlının popülasyonunu kontrol altına almayı hedefleyen ekiplerin, tarımsal üretimi korumaya yönelik saha çalışmaları ve takibinin devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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