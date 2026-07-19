TRAKYAKA Genel Sekreteri Şahin, KTSO'yu ziyaret etti

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.



Ziyarette KTSO'nun yeni hizmet binasında oluşturulan çok amaçlı konferans salonunu gezen Şahin, yetkililerden bilgi aldı.



Şahin, salonun "Bulgaristan ve Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Bölgesinde Düşük Karbonlu Turizmin Tanıtılması" projesi kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ilık, kurumun yürüttüğü diğer çalışmalar hakkında da Şahin'i bilgilendirdi.

