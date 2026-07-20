Kırklareli Valiliğinden orman yangınlarına karşı uyarı

Kırklareli Valiliği, artan hava sıcaklıkları ve düşük nem nedeniyle vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.



Valilikten yapılan açıklamada, hava şartlarının yangın riskini artırdığı bugünlerde en büyük gücün dikkat ve tedbir olduğu belirtildi.





Yangın riskinin yüksek olduğu bu süreçte tek bir kıvılcıma bile izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.



Açıklamada, yangına sebep olabilecek her türlü davranıştan kaçınılması istenerek, "Yeşil Vatan"ın birlikte korunması çağrısında bulunuldu.

