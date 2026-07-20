Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, hane ziyaretlerini sürdürüyor
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, hane ziyaretlerine devam ediyor.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, hane ziyaretlerine devam ediyor.
Bulut, kentte 3 aileyi ziyaret ederek, talepleri dinledi.
Ziyaretlerde hemşehrileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bulut, "Kapımız da gönlümüz de her zaman vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Kentimizi hemşehrilerimizle birlikte yönetiyor, her bir hanenin mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz." dedi.
Bulut, hane ziyaretlerine devam edeceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.