Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, hane ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, hane ziyaretlerine devam ediyor.



Bulut, kentte 3 aileyi ziyaret ederek, talepleri dinledi.



Ziyaretlerde hemşehrileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bulut, "Kapımız da gönlümüz de her zaman vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Kentimizi hemşehrilerimizle birlikte yönetiyor, her bir hanenin mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz." dedi.





Bulut, hane ziyaretlerine devam edeceğini sözlerine ekledi.







